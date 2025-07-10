سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن

منذ 52 دقيقة

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه الدولة العبرية صباح الخميس، بعد أيام قليلة من شنّ مقاتلاته سلسلة هجمات على بنى تحتية في اليمن تابعة للحوثيين.

وقال الجيش في منشور على حسابه في منصة إكس، إنّ “سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أُطلق من اليمن وتسبّب بتفعيل الإنذارات في بعض مناطق البلاد”.

ومنذ نهاية 2023، يشنّ الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن هجمات صاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها ترتبط بها، في خطوة يقولون إنها تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في قطاع غزة.

وتردّ إسرائيل على هجمات الحوثيين بشنّ ضربات على مواقع سيطرتهم في اليمن، آخرها موجة هجمات استهدفت فجر الاثنين، مدينة الحديدة الساحلية ومناطق مجاورة.

وأعلن الحوثيون هذا الأسبوع مسؤوليتهم عن هجومين استهدفا في غضون 24 ساعة سفينتين تجاريتين قبالة اليمن.

(أ ف ب)

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