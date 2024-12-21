سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض طائرة مسيرة آتية من جهة الشرق

21 - ديسمبر - 2024

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض السبت في أجواء الدولة العبرية طائرة مسيّرة آتية من جهة الشرق، وذلك بعيد ساعات من إصابة 16 شخصا بجروح في تلّ أبيب إثر سقوط صاروخ أطلقه من اليمن الحوثيون.

وقال الجيش في بيان إنّه “إثر صفّارات الإنذار التي دوّت قبل قليل في غفولوت وتالمي إلياهو وعين هابسور (قرب قطاع غزة) للتحذير من تسلّل طائرة بدون طيّار، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة بدون طيّار عبرت إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة الشرق”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 21, 2024 الساعة 1:55 م

    هه عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 تكابد الحرب اللعينة التي تشنها على الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🐒

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