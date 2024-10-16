سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض طائرتين مسيرتين بالجليل الغربي

16 - أكتوبر - 2024

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تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إنه اعترض طائرتين مسيرتين، بمنطقة الجليل الغربي ما أدى لاندلاع حريق بمستوطنة “شلومي” شمال البلاد نتيجة سقوط شظايا الاعتراض.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): “اعترض سلاح الجو طائرتين مسيرتين بمنطقة الجليل الغربي (شمال)، واندلع حريق في منطقة شلومي (شمال)، على ما يبدو، بعد اعتراضهما”.

من جهتها، أفادت القناة (12) العبرية الخاصة أن “إحدى الطائرات المسيرة تحطمت بمنطقة شلومي، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان”.

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في شلومي وشاطئ بتست وروش هانكرا والمنطقة صناعة ميلوؤت، وليمان، ومتسوبا بالجليل الغربي شمال البلاد، للتحذير من إطلاق طائرات مسيرة معادية.

ولم تشر وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى المنطقة التي أطلقت منها الطائرتان.

(الأناضول)

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