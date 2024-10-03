الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض مسيرة قرب الحدود مع مصر

القدس المحتلة: قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن قواته الجوية اعترضت طائرة مسيّرة جنوبي البلاد قرب الحدود مع مصر.

وذكر الجيش في بيان: “قبل وقت قصير، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيّرة جنوب البلاد قرب الحدود مع مصر”.

وأضاف أنه “لم تقع إصابات” جراء هذا الحادث.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية (خاصة) بأن الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقا لتحديد مصدر انطلاق الطائرة المسيّرة، حيث رجّحت تقديرات أولية أنها لم تأتِ من قطاع غزة أو من شبه جزيرة سيناء المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة المسيّرة دخلت الأجواء الإسرائيلية بالقرب من منطقة “بئر ميلكا”.

ووفق موقع هذه المنطقة، يمكن أن تكون المسيرة قادمة من اليمن؛ حيث سبق أن شنت جماعة الحوثي خلال الأشهر الأخيرة هجمات بمسيرات ضد إسرائيل “تضامنا مع غزة” التي تواجه حرب إبادة جماعية إسرائيلية أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 138 ألف فلسطيني.

وعبر بيان متلفز في وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة الحوثي بالفعل أنها هاجمت بنجاح “هدفا حيويا” في تل أبيب وسط إسرائيل بطائرات مسيرّة.

لكن لم يتضح على وجه الدقة حتى الساعة ما إذا كانت الطائرة التي قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترضها هي واحدة من المسيرات التي شاركت في هذا الهجوم أم لا.

(الأناضول)