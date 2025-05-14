سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يقول إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن- (فيديو)

14 - مايو - 2025

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

وزعم الجيش في بيان آخر أنه اعترض الصاروخ.

وقال الجيش في البيان “بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن”.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة أطلقت صاروخا باتجاه مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب.

تزامن إطلاق الصاروخ مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الخليج.

وكان ترامب قد أعلن توصله إلى وقف لإطلاق النار مع الحوثيين في اليمن، وهو ما يوقف الهجمات على السفن الأمريكية.

