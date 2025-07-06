جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على الحديدة باليمن- (فيديو)

صنعاء: قالت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة الحوثي، إن “العدو الإسرائيلي يستهدف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية رأس الكثيب في مدينة الحديدة”.

🟥 متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع: القوات الجوية اليمنية تتصدى في هذه الأثناء للعدوان الصهيوني على بلدِنا pic.twitter.com/gGkdSCB4UY — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 6, 2025

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه “بعد دقائق من إصدار الجيش تحذيرا بإخلاء عدد من الموانئ في اليمن، قام سلاح الجو بشن غارة على ميناء الحديدة اليمني”، دون مزيد من التفاصيل.

وقبل استهداف الميناء بعدة دقائق، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بإخلاء 3 موانئ بحرية في اليمن ومحطة كهرباء الحديدة راس الخطيب، تمهيدا لمهاجمتها.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس”: “إنذار عاجل إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وداخل محطة كهرباء الحديدة- راس الخطيب، والتي تقع تحت سيطرة نظام الحوثي”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “سيشن في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها”.

وتابع: “نحث كافة المتواجدين في المناطق المحددة، بالإضافة إلى السفن الراسية بالقرب منها، على الإخلاء فورا”.

ومرارا، شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع في اليمن، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى دمار واسع.

وردا على حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة، أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، في وقت سابق الأحد، أنها استهدفت بـ”نجاح” مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأضاف المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز، أن العملية “تسبّبت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار”.

وأكد أن “العمليات الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

(وكالات)