سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل قيادياً في “الجهاد الإسلامي” بالضفة الغربية

11 - أكتوبر - 2024

مبانٍ متضررة بعد غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس في 12 سبتمبر 2024- ا ف ب

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه قتل قائد حركة “الجهاد الإسلامي” بمخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم بالضفة الغربية، دون أن يصدر حتى الآن تأكيد عن الحركة.

وقال الجيش في بيان: “أغارت طائرة على منطقة طولكرم وقضت على محمد عبد الله، قائد تنظيم الجهاد الإسلامي الإرهابي في مخيم نور شمس”، مشيراً أيضاً إلى أنه قتل مقاتلاً آخر.

ووفقاً للجيش، كان عبد الله خليفةً لمحمد جابر، المعروف باسم “أبو شجاع” والذي استشهد في 29 آب/أغسطس في نور شمس.

ويتهم الجيش الإسرائيلي محمد عبد الله بأنه “متورط في هجمات عديدة في المنطقة”، وفقاً لبيان نشر على تلغرام.

وفي نور شمس، تعلن الأجنحة المسلحة لمختلف الحركات الفلسطينية بانتظام أنها خسرت عناصر في معارك ضد جنود أو في غارات تشنها طائرات إسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعداً في وتيرة العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ أن اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم غير مسبوق لحركة “حماس” على جنوب إسرائيل.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 8:14 ص

    هه الجيش الصهيوني الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 سيمنى بهزيمة نكراء لم تسمع بها الغبراء على يد أحرار فلسطين ولبنان واليمن والعراق وسوريا وإيران يا إخوان ✌️🇮🇷🇱🇧🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒🚀

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