الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل قيادياً في “الجهاد الإسلامي” بالضفة الغربية

مبانٍ متضررة بعد غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس في 12 سبتمبر 2024- ا ف ب

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه قتل قائد حركة “الجهاد الإسلامي” بمخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم بالضفة الغربية، دون أن يصدر حتى الآن تأكيد عن الحركة.

وقال الجيش في بيان: “أغارت طائرة على منطقة طولكرم وقضت على محمد عبد الله، قائد تنظيم الجهاد الإسلامي الإرهابي في مخيم نور شمس”، مشيراً أيضاً إلى أنه قتل مقاتلاً آخر.

مصدر فلسطيني الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد محمد إياد محمد عبد الله (20 عاماً)، و عوض جميل صقر عمر (31 عاماً)، جراء قصف الاحتلال قرب مخيم نور شمس بطولكرم pic.twitter.com/vfin3E1YQP — ترجمات الصحف breaking news 🚨 (@galebsami) October 10, 2024

ووفقاً للجيش، كان عبد الله خليفةً لمحمد جابر، المعروف باسم “أبو شجاع” والذي استشهد في 29 آب/أغسطس في نور شمس.

ويتهم الجيش الإسرائيلي محمد عبد الله بأنه “متورط في هجمات عديدة في المنطقة”، وفقاً لبيان نشر على تلغرام.

تغطية صحفية: اللحظات الأولى؛ بعد استهداف المقـ ـــاومة آليات الاحتلال بعبوة ناسفة كبيرة عند مدخل مخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/WZtO0xzBSk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 10, 2024

وفي نور شمس، تعلن الأجنحة المسلحة لمختلف الحركات الفلسطينية بانتظام أنها خسرت عناصر في معارك ضد جنود أو في غارات تشنها طائرات إسرائيلية.

🔴🎥 مشاهد من عملية تفـ.ـجير آلية صـ@ـيونة نفذتها سر/يا القدس – كتيبة طولكــ.ـرم🇵🇸 بمحور شارع نابلس في مخيم #نور_شمس pic.twitter.com/FQqlbIUWBe — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) October 10, 2024

وتشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعداً في وتيرة العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ أن اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم غير مسبوق لحركة “حماس” على جنوب إسرائيل.

تغطية صحفية: انسحاب مزيد من الآليات العسكرية الإسـ.ـرائيلية المقتحمة لمخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/p4fNxZS0n9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 10, 2024

(أ ف ب)