الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل 4 أشخاص حاولوا التسلل من لبنان وزرعوا عبوة ناسفة

إثر قصف إسرائيلي على قرية الضهيرة الحدودية بجنوب لبنان أمس- ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أربعة أشخاص حاولوا عبور السياج الحدودي مع لبنان وزرع عبوة ناسفة، اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية وقوع إصابات بعد تعرّض المنازل في بلدة الضهيرة الحدودية جنوب لبنان لقصف إسرائيلي، مساء الاثنين.

وأوضحت الوكالة أن “قرى القطاع الغربي والمناطق المتاخمة للخط الأزرق عاشت ليلة ساخنة، واستمر القصف المعادي حتى بعيد منتصف الليل”.

ولفتت إلى أن القصف المباشر الذي تعرضت له المنازل في بلدة الضهيرة الحدودية أدى إلى وقوع جرحى عملت فرق الإسعاف والدفاع المدني على نقلهم إلى مستشفيات صور القريبة.

وأشارت الوكالة إلى أن القنابل المضيئة غطت سماء المنطقة حتى رأس الناقورة، فيما “استعمل الجيش الإسرائيلي القنابل الفسفورية واستهدف مدنيين”.

(وكالات)