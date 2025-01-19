رغم بدء وقف إطلاق النار.. استشهاد 26 فلسطينيا في قصف إسرائيلي- (فيديوهات)

انفجار في شمال غزة، قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. 19 يناير 2025. رويترز

غزة: ارتفع عدد الشهداء إلى 26 فلسطينيا بهجمات إسرائيلية طالت أنحاء مختلفة من قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء الساعة 6:30 (ت.غ)، وفق ما أكده بيان لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة وتصريح من مصدر طبي.

وفي بيانه، قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة في بيان، إن 19 فلسطينيا استشهدوا بقصف إسرائيلي طال أنحاء مختلفة من القطاع.

وفي تفصيله لذلك، أكد بصل أن فلسطينيا استشهد في مدينة رفح بينما استشهد 6 آخرون شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفاد بأن 9 فلسطينيين من إجمالي المحصلة استشهدوا في محافظة غزة و3 في محافظة الشمال، لافتا إلى أن أكثر من 36 فلسطينيا أصيبوا جراء قصف إسرائيلي، وإطلاق المسيرات للنيران في أحياء مختلفة شرق مدينة غزة.

بدوره، قال مصدر طبي إن 7 فلسطينيين استشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف مركبة وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأوضح شهود عيان بأن مسيرات إسرائيلية في أنحاء من مدينة غزة أطلقت النار على الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم ومناطق سكنهم بعد بدء وقف إطلاق النار بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء تمام الساعة 6:30 (ت.غ).

رغم بدء اتفاقية وقف إطلاق النار: عاجل، قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه عدد من المواطنين، ما أسفر عن 3 شهداء وأكثر من 20 إصابة شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/TCf3MQZvhT — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 19, 2025

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس (جنوب) وشمال مخيم النصيرات (وسط)، فيما واصل عمليات نسف المباني السكنية شمال المخيم.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 (ت.غ)، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في بيان لمكتبه أن وقف إطلاق النار لن يبدأ إلا بعد استلام قائمة الأسيرات الثلاثة المفترض الإفراج عنهن اليوم، حيث قالت حماس آنذاك إن تأخرها بتسليم القائمة جاء لأسباب “فنية ميدانية”.

ووفق الوكالة، “أطلقت قوات الاحتلال النار على مواطنين حاولوا العودة إلى منازلهم في رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات”، مشيرة إلى إطلاق آليات الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء نيرانها شرق حي الشجاعية والزيتون شرق محافظة غزة.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحافي: “الجيش الإسرائيلي يواصل ضرب أهداف في منطقة غزة في الوقت الحالي، ووفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء فإن وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى تفي حماس بالتزاماتها”.

على صعيد آخر، انتشرت عناصر كتائب القسام في شوارع قطاع غزة بلباسها العسكري بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار اليوم .

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، فقد تجولت سيارات كتائب القسام في خان يونس وسط فرحة المواطنين.

#عاجل عناصر من كتائب القسام ينتشرون في شوارع قطاع غزة باللباس العسكري. pic.twitter.com/UHO7E32Umq — بلال نزار ريان (@BelalNezar) January 19, 2025

القسام في شوارع خانيونس. السلاح يُستقبل بهتافات الشعب pic.twitter.com/QERl4FRbfO — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 19, 2025

ولاحقا، سلمت حماس قائمة الأسماء للوسطاء فيما نشرت كتائب القسام أسماء الأسيرات الثلاث، ليعلن مكتب نتنياهو عن دخول وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى بقطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 11:15 بتوقيت فلسطين (09:15 ت.غ).

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)