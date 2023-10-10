سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يقول إنه يرد على قذائف أطلقت من سوريا

منذ 15 دقيقة

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تل أبيب: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية أطلقت قذائف مدفعية وقذائف مورتر باتجاه سوريا اليوم الثلاثاء بعد سقوط عدد من القذائف التي أطلقت من سوريا في مناطق مفتوحة على ” الجانب الإسرائيلي”.

وقال مصدر في جنوب سوريا إن فصيلا فلسطينيا أطلق ثلاثة صواريخ باتجاه إسرائيل.

ويثير هذا التطور مخاوف من أن يؤدي العنف إلى حرب أوسع نطاقا، إذ تتبادل إسرائيل إطلاق النار عبر الحدود مع حزب الله اللبناني وتقاتل مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وقال الجيش إن جنوده أطلقوا النار “باتجاه مصدر الإطلاق في سوريا”. ولم يقدم تفاصيل.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

(وكالات)

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