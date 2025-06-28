“الحوثي”: قصفنا بـ”نجاح” هدفا حساسا في بئر السبع جنوب إسرائيل- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، ضرب “هدف حساس” في منطقة بئر السبع جنوب إسرائيلي بصاروخ باليستي نوع “ذو الفقار”.

جاء ذلك في بيان متلفز على منصة “إكس” تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع.

وقال سريع: “نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنيَّة عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة بئر السبع المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح”.

وأوضح أن ذلك يأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم العدو الصهيوني المجرم بحق المدنيين في قطاع غزة”.

وأضاف: “وفي وقت سابق من الأسبوعِ الماضي (..) نفَّذت القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) عدة عمليات عسكرية، استهدفت مواقع حسّاسة ومنشآت عسكريَّة، تابعة للعدو الصهيوني في كل من بئر السبع ويافا وحيفا بفلسطين المحتلَّة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستيَّة والطائرات المسيَّرة، وتكلَّلت جميعُها بالنجاح”.

وقال سريع إن الجماعة ستواصل عملياتها ضد إسرائيل “حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية نوعية على هدف حساس للعدو في بئر السبع بصاروخ “ذو الفقار” وحققت هدفها بنجاح بفضل الله 03-01-1447هـ 28-06-2025م

pic.twitter.com/zYLPzrdPaU — العميد يحيى سريع (@army21yemen) June 28, 2025

وقبل ذلك بوقت قصير، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراضه صاروخا أُطلق من اليمن، وسبق ذلك تفعيل صفارات الإنذار بعدة مناطق جنوب إسرائيل.

من جانبها، قالت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف الإسرائيلي)، إنها لم تتلق تقارير عن سقوط صواريخ أو إصابات، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)