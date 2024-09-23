إسرائيل تقصف أهدافاً في لبنان.. وتدعو سكان الجنوب للابتعاد “فوراً” عن مواقع ومنشآت “حزب الله”

تتصاعد أعمدة الدخان فوق جنوب لبنان في أعقاب الضربات الإسرائيلية، كما شوهدت من صور، جنوب لبنان، 23 سبتمبر/أيلول 2024- رويترز

لندن- “القدس العربي”: قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه يشن ضربات مكثفة على أهداف لجماعة “حزب الله” في لبنان.

ولم يذكر الجيش مزيداً من التفاصيل بشأن الضربات، التي تأتي وسط بعض من أعنف عمليات تبادل إطلاق النار عبر الحدود في صراع يدور بالتزامن مع حرب غزة المستمرة منذ عام تقريباً.

لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال، صباح اليوم: “وجهنا ضربة استباقية لـ “حزب الله” والهجمات على لبنان ستستمر”، وأضاف أن “هجومنا على لبنان جاء بعد رصد تحركات لـ”حزب الله” لاستهداف إسرائيل”.

داعياً سكان الجنوب “فوراً” للابتعاد عن مواقع “حزب الله”.

وقال مراسل لـ “رويترز” في جنوب لبنان إن سكان الجنوب تلقّوا مكالمات من رقم لبناني تأمرهم بالابتعاد فوراً مسافة ألف متر عن أي موقع تستخدمه جماعة “حزب الله” اللبنانية.

وتلقى مراسل “رويترز” المكالمة.

تغطية صحفية: الاحتــــلال يدمر منزلا ويحوله إلى ركام بعد قصفه في مدينة الخيام جنوب لبنان. pic.twitter.com/f4BWNk4Mqm

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 23, 2024

وأكدت “وكالة أنباء لبنان” أن أكثر من 80 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق عديدة بمحافظة النبطية جنوبي البلاد.

وقال مراسل “الجزيرة” إن الغارات الإسرائيلية طالت بلدات ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان والخيام والمحمودية.

من الغارات على جنوب لبنان وصور وبعلبك والبقاع pic.twitter.com/4PLhwJhlLT — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) September 23, 2024

وقالت وسائل إعلام رسمية لبنانية وسكان إن صاروخاً سقط في منطقة جبلية غير مأهولة شرقي مدينة جبيل الساحلية.

وقال أحد السكان، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المنطقة لم تتعرض لغارات جوية من قبل، مشيراً إلى أنها تقع بين قرى يقطنها سكان مسيحيون وشيعة.

من جهته، أعلن “حزب الله”، الإثنين، مقتل أحد عناصره في مواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 504، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب، في بيان، العنصر محمود حسين سعد “باقر” مواليد عام 1963 من بلدة عدلون في جنوب لبنان.

وذكر في بيانه أن سعد “ارتقى شهيداً على طريق القدس”، وهو تعبير يستخدمه الحزب لعناصره الذين يقتلون في المواجهات مع إسرائيل.

(وكالات)