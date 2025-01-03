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الجيش الإسرائيلي يقول إنّه اعترض بنجاح صاروخا أطلق من اليمن- (فيديو)

3 - يناير - 2025

أرشيف

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض بنجاح فجر الجمعة صاروخا أطلق من اليمن ودخل أجواء الدولة العبرية حيث دوّت صفّارات الإنذار في وسط البلاد وجنوبها لتحذير السكان من هذا الخطر الجوي.

وقال الجيش في بيان “تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وعبرَ إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف “وردَ تقرير بشأن شظايا من الاعتراض سقطت في منطقة موديعين بوسط إسرائيل. التفاصيل قيد المراجعة”.

من جهتها، أعلنت خدمة الطوارئ الإسرائيلية، نجمة داود الحمراء، أن طواقمها عالجت عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة أو تعرّضوا لنوبات ذعر بينما كانوا يهرعون إلى الملاجئ بعد انطلاق صفّارات الإنذار في وسط البلاد وجنوبها إثر رصد الصاروخ.

وكانت إسرائيل أعلنت الثلاثاء أنها اعترضت بنجاح صاروخا آخر أطلق من اليمن أيضا.

وتصاعدت حدة الهجمات بين الحوثيين وإسرائيل في الأيام الأخيرة بعد أن شنت الدولة العبرية غارات جوية دامية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

(أ ف ب)

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  1. يقول ناظم الزناني:
    يناير 3, 2025 الساعة 12:16 م

    الإحتلال أصبح يكذب كما يتنفس بعدما لم يفلح سوى في إبادة المدنيبن ونسف المنازل وتجريف الطرقات

    رد

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