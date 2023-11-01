الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته “على أبواب مدينة غزة”

قال قائد القوات البرية الإسرائيلية بقطاع غزة، الأربعاء، إن قواته “على أبواب مدينة غزة وقامت بتفكيك العديد من قدرات حماس العسكرية”.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للعميد إيتسيك كوهين، قائد “الفرقة 162″، بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي الذي يعترف بوجود مقاومة عنيفة من الفصائل الفلسطينية في غزة.

وقال كوهين: “القوات موجودة في عمق القطاع على أبواب مدينة غزة”، على حد تعبيره.

ولم يصدر تعقيب فوري من حركة “حماس” على تصريحات كوهين، لكنها تعلن في بيانات بين الفينة والأخرى عن استهدافها للقوات الإسرائيلية وإيقاع خسائر في صفوفها.

وتابع: “قمنا بتفكيك العديد من قدرات حماس، وهاجمنا منشآتها الاستراتيجية، وقمنا بتفكيك كامل مجموعة العبوات الناسفة، والمجموعة الموجودة تحت الأرض والمواقع العسكرية الأخرى”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد جنوده القتلى في المعارك بقطاع غزة إلى 15 منذ الثلاثاء، ما يرفع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى 328.

كما وصف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي بوقت سابق الأربعاء، خسائر الجيش الإسرائيلي بأنها “مؤلمة”.

ومنذ الثلاثاء، يعلن الجيش الإسرائيلي في أكثر من بيان، عن معارك شرسة تدور داخل أرض قطاع غزة، عقب التوغل من أكثر من محور.

وفجر 7 أكتوبر الماضي، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)