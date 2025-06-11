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الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تجريف في منطقة بئر شعيب شرق بلدة بليدا بجنوب لبنان

منذ 27 دقيقة

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بيروت: قام الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بعملية تجريف في منطقة بئر شعيب شرق بلدة بليدا بجنوب لبنان.

وأعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن أكثر من 50 جنديا إسرائيليا تجاوزوا فجرا الخط الأزرق الحدودي في جنوب لبنان، بمنطقة بئر شعيب، شرق بلدة بليدا الجنوبية، برفقة جرافتين، وباشروا عملية تجريف في المكان نفسه الذي أزال فيه الجيش اللبناني الخرق السابق.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، والذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وقصف في جنوب لبنان، وتنفذ غارات بشرق لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط بجنوب لبنان.

(د ب أ)

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