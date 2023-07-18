الجيش الإسرائيلي يقيم سياجاً معدنياً شائكاً جنوب لبنان

بيروت: أقدم الجيش الإسرائيلي ليلاً على تركيب سياج معدني شائك بمحاذاة خط الانسحاب، ما بين تلة السماعة وبركة بعثائل خراج بلدة كفرشوبا، على الحدود في جنوب لبنان .

ووفق ما أورده موقع “النشرة” اللبناني، اليوم الثلاثاء ، جاء ذلك “في ظل حماية بآليات عسكرية، بينها دبابات ميركافا وعدد من الجنود تقدموا من موقع تلة السماقة داخل مزارع شبعا المحتلة”.

وكان “فريق من الضباط الدوليين قام، أمس الإثنين، بجولة تفقدية للخط الأزرق في جنوب لبنان انطلاقاً من مقر قيادة هذه القوات في الناقورة حتى تخوم مزارع شبعا، مروراً بتلال العدسة الغجر، مستقلاً مروحية تابعة لقوات اليونيفيل والتي تنفذ طلعات استكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط”.

ورأى مسؤولون إسرائيليون أن عدم الاستقرار السياسي في لبنان قد يدفع الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، إلى صرف انتباه الرأي العام إلى نزاع مع إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أول أمس الأحد، إن المسؤولين نقلوا تحذيراً إلى الحزب المدعوم من إيران بأن استفزازاته على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية.

( د ب أ )