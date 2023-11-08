الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل لقاء مدير “سي آي إيه” مع رئيس الأركان

“القدس العربي”: أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز بحث مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي جهود إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حركة “حماس”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، للصحافيين، إن اللقاء بين هاليفي وبيرنز جاء بمناسبة زيارته إسرائيل في إطار جولته التي تشمل عدة دول في المنطقة، بحسب سي إن إن.

وأضاف هاغاري أن “لكل رهينة ملفا استخباراتيا خاصا بها، وتم عرض مواد استخباراتية وتخطيط العمليات بالإضافة إلى الجهود الأخرى للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن خلال الاجتماع بين بيرنز وهاليفي”.

وتابع: “نحن نبذل جهودنا بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والاستخبارات (الموساد)، ونقوم معا بتقييم الوضع كل يوم لمعرفة ما نحتاج إلى تعديله وتغييره والتخطيط له، من أجل إنجاز مهمتنا وهي إعادة الرهائن إلى منازلهم”.