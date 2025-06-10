الجيش الإسرائيلي ينذر الفلسطينيين في 4 أحياء شمال غزة بالإخلاء

القدس: أنذر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سكان 4 أحياء فلسطينية كبيرة في شمال قطاع غزة بالإخلاء.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة “إكس” إنه يوجه إنذارا “إلى كل المتواجدين في شمال قطاع غزة وتحديدا في أحياء الكرامة، وعبد الرحمن، والنهضة ومعسكر جباليا بالإخلاء”.

وأضاف: “الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة جدا في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات المعادية”.

وتابع المتحدث: “سيرد الجيش بشكل صارم على كل عملية معادية أو عملية إطلاق قذائف صاروخية”.

وأردف موجها رسالته للسكان: “اخلوا فورا جنوبا إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة”.

وحذر من أن “العودة إلى مناطق القتال تشكل خطرا على حياتكم”.

(الأناضول)