الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مناطق جديدة في خان يونس- (صورة)

غزة: أنذر الجيش الإسرائيلي، السبت، بإخلاء عدد من الأحياء السكنية جنوب شرق خان يونس، بمحاذاة محور “موراغ” الفاصل بين المدينة ورفح جنوبي قطاع غزة، متوعدا بمهاجمتها بـ”قوة”.

ونشر متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، بيانا أنذر فيه الفلسطينيين بمناطق جنوب شرق خان يونس بالإخلاء والانتقال إلى “مراكز الإيواء في منطقة المواصي (غرب المدينة)”، والتي يستهدفها بشكل يومي ومكثف ما يسفر عن استشهاد مدنيين معظمهم أطفال ونساء.

وقال أدرعي: “إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق (جنوب شرق) خان يونس وفي الأحياء: قيزان النجار، قيزان أبو رشوان، السلام، المنارة، القرين، معن، البطن السمين، جورت اللوت، الفخاري وأحياء بني سهيلا الجنوبية، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم”.

وتابع: “عليكم الانتقال بشكل فوري غربا إلى منطقة المواصي، سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها”.

(الأناضول)