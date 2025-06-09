استشهاد 8 فلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية وجيش الاحتلال يأمر بإخلاء 10 أحياء سكنية في شمال غزة

القدس: استشهد ثمانية مواطنين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، فينا أنذر جيش الاحتلال، الاثنين، الفلسطينيين بإخلاء 10 أحياء كبيرة شمال غزة “فورا”، تمهيدا لقصفها “بقوة شديدة”.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بـ”ارتقاء ثمانية مواطنين في صفوف الجوعى، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على المواطنين المنتظرين للمساعدات الغذائية غرب رفح”.

وذكر مستشفى العودة بالنصيرات أن 31 إصابة وصلت المستشفى، جراء إطلاق طيران الاحتلال المسير القنابل والرصاص الحي تجاه تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز “نتساريم” وسط القطاع.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية بـ”استشهاد ثلاثة مواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمخيم النصيرات وسط القطاع”.

ووفق الوكالة “كثف جيش الاحتلال غاراته الجوية والقصف المدفعي على بلدة جباليا، وسط تحليق مكثف للطيران المسير”.

في السياق، قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الإنذار بالإخلاء موجّه إلى “كل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر”.

وأضاف في منشور على منصة إكس، أن تلك الأماكن “مناطق قتال خطيرة” وأن الجيش يعمل فيها “بقوة شديدة”.

ووجه رسالة للسكان الفلسطينيين قائلا: “أخلوا فوراً إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة” شمالي القطاع المحاصر.

ورغم أن معظم ضحاياه دائما ما يكونون من المدنيين، حذّر متحدث الجيش الإسرائيلي من أن العودة إلى هذه المناطق “تشكل خطرا” على حياتهم.

ومنذ استئناف الحرب في 18 مارس/ آذار الماضي، يوجه الجيش الإسرائيلي إنذارات شبه يومية لمناطق واسعة في قطاع غزة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير أخير أن “الناس باتوا محاصرين في أماكن آخذة في التضاؤل بعدما أمسى 82 في المئة من مساحة قطاع غزة واقعا داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح”.

(الأناضول)