الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 3 أحياء بضاحية بيروت الجنوبية- (بيان)

صاروخ إسرائيلي (أعلى اليمين) قبل أن يصيب مبنى في حي الشياح الجنوبي ببيروت في 22 نوفمبر 2024

القدس المحتلة: أنذر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سكان 3 أحياء بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بإخلائها “فورا”، تمهيدا لاستهدافها.

جاء ذلك في بيان نشره الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة “إكس”.

وشمل الإنذار مباني بأحياء “حدث بيروت وحارة حريك والغبيري”.

وقال أدرعي: “عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها، فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

وادعى أن سكان تلك الأحياء “متواجدون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله”.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيعمل ضد تلك المناطق “على المدى الزمني القريب”.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حدث بيروت

🔸حارة حريك

🔸الغبيري ⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/A65muU8YAb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024

وفي وقت سابق الجمعة، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 5 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية جنوب لبنان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجه الجيش الإسرائيلي عشرات الإنذارات المشابهة لأحياء الضاحية الجنوبية وعشرات القرى جنوب لبنان قبل قصفها وتدميرها.

وتشهد عدة مناطق في لبنان حركة نزوح هربا من الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 148 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و583 شهيدا و15 ألفا و244 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الخميس.

(الأناضول)