الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 5 قرى جنوب لبنان تمهيداً لقصفها 

نازحون في مخيم مؤقت على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024. ا ف ب

القدس: أنذر الجيش الإسرائيلي، الأحد، المواطنين في 5 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فوراً والتوجّه إلى شمال نهر الأولي.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، على منصة “إكس”، إن “انذار الإخلاء موجّه إلى سكان قرى زوطر الشرقية وزوطر الغربية وأرنون ويحمر والقصيبة في جنوب لبنان”.

وأضاف أدرعي: “عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي”، بزعم “وجود مواقع لحزب الله في القرى”.

ولم يحدد موعداً لعودة المواطنين إلى منازلهم، مكتفياً بالقول: “سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك”.

#عاجل ‼️ انذار عاجل الى سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 731, 732, 733, 634 ⭕️تطلق المنظمات الإرهابية القذائف الصاروخية مرة أخرى اتجاه دولة اسرائيل من منطقتكم. ⭕️هذه المنطقة تم تخذيرها عدة مرات في الماضي. ⭕️من أجل أمنكم، عليكم اخلائها فوراً جنوباً pic.twitter.com/6cyZT2H3Z2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 23, 2024



ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية جنوب لبنان، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات مشابهة لعشرات القرى جنوب لبنان قبل قصفها وتدميرها.

وتشهد عدة مناطق في لبنان حركة نزوح من السكان هرباً من الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 148 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب، منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و645 شهيداً و15 ألفاً و355 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد “الأناضول” لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الجمعة.

(الأناضول)