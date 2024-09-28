الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مناطق في لبنان بـ”الإخلاء”- (بيان)

القدس المحتلة: أنذر الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، سكان مناطق البقاع (شرق) وضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان بالإخلاء “حتى إشعار آخر، في حال تواجدوا قرب ممتلكات حزب الله”.

ووجه متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان على تلغرام، تحذيره “لسكان لبنان، خاصة المتواجدين في منطقة البقاع (شرق) وضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان”.

وقال أدرعي: “إذا تواجدتم بالقرب من ممتلكات حزب الله (وسائل قتالية، مصالح أو أي منشأة أخرى تابعة له)، حفاظاً على سلامتكم وسلامة عائلاتكم، نناشدكم بالابتعاد عن المنطقة وعدم العودة حتى إشعار آخر”.

#عاجل ‼️ تحذير لسكان لبنان وخاصة المتواجدين في منطقة البقاع، ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان ⭕️إذا تواجدتم بالقرب من ممتلكات حزب الله (وسائل قتالية، مصالح أو أي منشأة أخرى تابعة له). ⭕️حفاظاً على سلامتكم وسلامة عائلاتكم، نناشدكم بالابتعاد عن المنطقة وعدم العودة حتى إشعار آخر. pic.twitter.com/MQPQkuTgS0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 28, 2024

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اعتزامها إخلاء المستشفيات في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت “بسبب تطورات العدوان الإسرائيلي”، بعد أن شهدت الضاحية، الليلة الماضية، غارات غير مسبوقة منذ حرب يوليو/ تموز 2006.

كما طالب الجيش، السبت، أهالي بلدة شبعا الحدودية جنوب لبنان إخلاء المنطقة.

وتشهد عدة مناطق في لبنان حركة نزوح من السكان هربا من الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وبلغ عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية في لبنان حتى مساء الجمعة، 86 ألفا و600 نازح، فيما بلغ عدد مراكز الإيواء 644، تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية وغيرها موزعة في مختلف المحافظات، وفق وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، أسفر حتى صباح السبت عن 783 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و2312 جريحا، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق “حزب الله” رشقات صاروخية على مواقع عسكرية ومستوطنات في شمال إسرائيل.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، منذ 8 أكتوبر، أسفر حتى السبت، عن “1640 شهيدا، منهم 104 أطفال و194 امرأة، و 8 آلاف و408 جرحى” لبنانيين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)