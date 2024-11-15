سياسة | عربي

سلسلة غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت- (فيديوهات)

15 - نوفمبر - 2024

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إسطنبول: شنت مقاتلات إسرائيلية، صباح الجمعة، سلسلة غارات على منطقة الغبيري في بيروت، ما أدى إلى دمار واسع.

وأنذر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سكان مبان في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بإخلائها، تمهيدا لاستهدافها بدعوى قربها من منشآت تابعة لـ”حزب الله”.

وهذا الإنذار الخامس لسكان مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية خلال 24 ساعة، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على المنطقة.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة “إكس”، مستعينا بخرائط عليها مبان تمت الإشارة إليها باللون الأحمر: “إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في الغبيري”.

وأضاف موجها رسالة للسكان: “أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب”.

وتابع أدرعي منذرا: “عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أنذر الجيش الإسرائيلي 5 مرات سكان مبان في المنطقة ذاتها إلى جانب مبان أخرى في حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية بالإخلاء قبل استهدفها، بذات المزاعم.

(وكالات)

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