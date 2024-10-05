الجيش الإسرائيلي ينذر فلسطينيين بمناطق واسعة وسط غزة بإخلاء منازلهم

غزة: أنذر الجيش الإسرائيلي، السبت، الفلسطينيين الذين يقطنون بمناطق واسعة في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم قسرا استعدادا تنفيذ عملية عسكرية بهذه المناطق.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان بحسابه على منصة “إكس”: “إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في البلوكات التالية: 660، 664، 666، 2210، 2220، 2221، 2314، 2316، 2322، (بمخيمي البريج والنصيرات) يجب إخلاء هذه المناطق نحو المناطق الإنسانية”.

وزعم الجيش أن حركة “حماس” ومنظمات فلسطينية تواصل أنشطتها، وأن الجيش سيعمل “بقوة شديدة” ضدهم.

وأفاد شهود عيان أن الجيش عبر طائراته ألقى منشورات ورقية على مخيمي البريج والنصيرات تتضمن خريطة تحتوي على أرقام المربعات التي يجب إخلاؤها، داعيا المواطنين إلى التوجه نحو مناطق غرب دير البلح وخان يونس وسط وجنوب القطاع.

وعادة ما تسبق هذه الرسائل هجمات عنيفة يشنها الجيش الإسرائيلي أو توغلات برية في القطاع.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح؛ حيث يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويضطر 2 مليون نازح من أصل 2.3 مليون نسمة (إجمالي السكان)، خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، أو إقامة خيام في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

(الأناضول)