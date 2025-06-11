سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي ينسحب من نابلس بعد عملية عسكرية استمرت يوما

منذ ساعة واحدة

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نابلس: انسحب الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية استمرت نحو 28 ساعة وخلفت شهيدين.

وقال شهود عيان إن “الجيش الإسرائيلي انسحب من مدينة نابلس بعد عملية عسكرية خلفت شهيدين وإصابة أكثر من 80 فلسطينيا وأضرارا في المنازل والمحال التجارية”.

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر الثلاثاء، مدينة نابلس قبل أن يوسع عمليته لمخيم بلاطة للاجئين شرقي المدينة.

ونشر الجيش قناصته على أسطح عدد من المباني وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، وفق شهود عيان.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الهيئة العامة الفلسطينية للشؤون المدينة – جهة اتصال مع إسرائيل – أبلغتها “باستشهاد الفلسطينيين نضال مهدي أحمد عميرة (40 عاما)، وخالد مهدي أحمد عميرة (35 عاماً) برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) في نابلس، الثلاثاء”.

(الأناضول)

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