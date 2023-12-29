سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات غير مسبوقة بقرية في الضفة

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

رام الله: نفذ الجيش الإسرائيلي، الجمعة، حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية “دير أبو مشعل” وداهمت منازل فلسطينيين.
وذكر الشهود أن القوات الإسرائيلية نفذت اعتقالات “غير مسبوقة” بالقرية بعد تفتيش منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، وشن حملة اعتقالات طالت نحو 4820 فلسطينيا حتى مساء الخميس.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 3700 منذ 7 أكتوبر
9 - ديسمبر - 2023
قوات الاحتلال تعتقل 42 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية
6 - ديسمبر - 2023
الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا في الضفة
30 - نوفمبر - 2023
الجيش الإسرائيلي يعتقل 35 فلسطينيا بالضفة الغربية
29 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية