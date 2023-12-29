الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات غير مسبوقة بقرية في الضفة

رام الله: نفذ الجيش الإسرائيلي، الجمعة، حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية “دير أبو مشعل” وداهمت منازل فلسطينيين.

وذكر الشهود أن القوات الإسرائيلية نفذت اعتقالات “غير مسبوقة” بالقرية بعد تفتيش منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، وشن حملة اعتقالات طالت نحو 4820 فلسطينيا حتى مساء الخميس.

(الأناضول)