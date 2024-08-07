الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية

رام الله: نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي داهم مدن نابلس وقلقيلية (شمال) ورام الله (وسط)، ومخيم الدهيشة قرب بيت لحم (جنوب)، وبلدات في عدة محافظات.

وبين الشهود أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأشاروا إلى أن الجيش فجر مقرا لحركة فتح في مخيم بلاطة في نابلس.

ولفتوا إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من المواطنين.

وفي بلدة بيت فوريك شرقي نابلس اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي عقب اقتحامها، وفق الشهود.

وبين الشهود أن الجيش استخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها “تعاملت مع 3 مصابين بالرصاص الحي في بيت فوريك”.

واقتحم الجيش الإسرائيلي عدة أحياء في مدينة رام الله، وفتش محال تجارية ومنازل بحسب شهود عيان.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، طالت 12 مواطنا، بحسب مركز قلنديا الإعلامي (أهلي).

وأشار المركز في بيان إلى أن الجيش الإسرائيلي “اعتدى بالضرب على عدد من السكان بعد اقتحام وتفتيش منازلهم”.

وفي مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم، اعتقل الجيش الإسرائيلية 7 مواطنين على الأقل بحسب شهود عيان.

وفي قلقيلية، أفاد شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مواطنين اثنين على الأقل بعد اقتحام منازل فلسطينيين في عدة أحياء من المدينة.

(الأناضول)