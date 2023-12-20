الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا في لبنان ردا على إطلاق صواريخ

تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه اعترض ستة صواريخ أطلقت من لبنان وأصاب موقع الإطلاق و”خلية إرهابية” ردا على ذلك.

وذكر الجيش أنه تم أيضا قصف منشأة عسكرية في الأراضي اللبنانية تابعة لحزب الله.

وأصيب اثنان من جنود الاحتياط عندما تعرض موقع إسرائيلي في شمال إسرائيل لإطلاق نار.

ومنذ بداية حرب غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، اندلعت مواجهات متكررة بين الجيش الإسرائيلي والجماعات المسلحة في منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وهذا أخطر تصعيد منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، قتل خمسة مدنيين وتسعة جنود على الجانب الإسرائيلي منذ ذلك الحين. كما وقعت إصابات بين المدنيين في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، قتل أكثر من 100 مقاتل من حزب الله.

(د ب أ)