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الجيش الإسرائيلي يهدد باستهداف سيارات إسعاف في لبنان- (تغريدة)

12 - أكتوبر - 2024

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هدد الجيش الإسرائيلي السبت، باستهداف سيارات إسعاف في جنوب لبنان بزعم أنها “تنقل أسلحة ومسلحين تابعين لحزب الله”.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي بحسابه الرسمي على منصة “إكس”.

وقال أدرعي: “كشف الجيش الإسرائيلي مؤخرا أن عناصر من حزب الله يستخدمون سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة”، دوت تقديم أية أدلة تؤكد صحة مزاعمه.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من “استمرار هذه الظاهرة”، داعيا الفرق الطبية “إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم”.

وختم أدرعي بيانه مهددا: “الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين، بغض النظر عن نوعها”.

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، سيارة إسعاف قرب مستشفى مرجعيون الحكومي جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد 4 مسعفين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقبل ذلك بيوم واحد، كشف وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي 97 من الطواقم الطبية والطوارئ، وتسببت بأضرار لأكثر من 10 مستشفيات، داعيا المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الانتهاكات.

وتجرم العديد من الاتفاقيات الدولية استهداف الكوادر والمنشآت الطبية أثناء الحروب، ومن ضمنها المادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تؤكد “ضرورة احترام وحماية الوحدات الطبية المتنقلة والثابتة في جميع الأوقات”.

(الأناضول)

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  1. يقول الحقيقة:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 11:23 ص

    المشكلة الأساسية في لبنان لا تتعلق بما جرى في 7 أكتوبر في غزة، بل تعود إلى كون وجود طرف يحاول فرض رؤيته حزب الله وحلفائه، فهو بدلا من أن يعترف بمسؤوليته عن الخارب والدمار، أو يعود قليلا للوراء للاعتراف ببعض الأخطاء، نراه يفرض رؤية الملالي ومشاريعهم بالمنطقة. فشل في رؤية أن إسرائيل اليوم تختلف كثيراً عن أي وقت مضى. فشل في رؤية أن هذه الحكومة الإسرائيلية هي حكومة لا مثيل لها، فهي الأكثر تطرفاً وعدوانية في تاريخ الدولة اليهودية. وفشل في فهم أنه بغض النظر عمن كان في السلطة في إسرائيل، فإن أي قائد لن يقبل بتقليص سكان معظم شمال إسرائيل بسبب هجمات جماعة حزب الله الصاروخية.

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  2. يقول إبسا الشيخ:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 7:52 م

    بالله عليكم ،الكيان الإبادة اليوم يواصل إبادة في شمال غزة العزة،ولبنان، عندما يهدد بإستهداف سيارات إسعاف أين تلك الإختراقات اللي كان يفتخر به ،إذن عندما يهدد بإستهداف سيارات إسعاف يعني أن الكيان الإبادة ليس له علاقة بتلك الإختراقات

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