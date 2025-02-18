الأكبر خلال العدوان.. الجيش الإسرائيلي يبدأ هدم 16 منزلا بطولكرم

طولكرم: شرع الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، في هدم 16 منزلا بمخيم طولكرم، في عملية هي الأكبر منذ بدء عدوانه شمال الضفة الغربية المحتلة في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم فيصل سلامة، إن “السلطات الإسرائيلية أبلغت الجهات الفلسطينية الرسمية بنيتها هدم 16 منزلا بالمخيم”، ضمن عمليته العسكرية المستمرة فيه لليوم الـ23.

وأفادت مصادر أن جرافات عسكرية مجنزرة وحفارات إسرائيلية شرعت في عملية هدم المنازل.

وأوضحت أن العملية هي الأكبر من حيث عدد المنازل التي يعتزم الجيش الإسرائيلي هدمها، منذ بدء عدوانه شمالي الضفة.

وأشار إلى أن قوات راجلة إسرائيلية تنتشر في عدة أحياء بمخيم طولكرم ويسمع بين الحين والآخر أصوات إطلاق الرصاص الحي.

في الوقت ذاته، هدم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلا فلسطينيا بذريعة “البناء دون ترخيص” بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات إسرائيلية هدمت منزلا للمواطن يزيد درويش سعيد في قرية “كفر الديك” غرب محافظة سلفيت.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، نفذ الجيش الإسرائيلي خلال يناير/ كانون الثاني الماضي نحو “76 عملية هدم طالت 126 منشأة، بينها 74 منزلا مأهولا و4 غير مأهولة، و29 منشأة زراعية”.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج” من دون تراخيص يُعد الحصول عليها “شبه مستحيل” وفق فلسطينيين.

(الأناضول)