جيش الاحتلال يهدم منزلا ومقهى وسط الضفة الغربية- (شاهد)

رام الله: هدمت جرافات إسرائيلية الثلاثاء، منزلا ومقهى في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.

وذكرت منظمة “البيدر” لحقوق البدو والإنسان في بيان، أن “جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلا ومقهى في بلدة بيت سيرا غرب مدينة رام الله”.

آليات الهدم التابعة للاحتلال تشرع بهدم مقهى في بلدة بيت سيرا غرب رام الله. pic.twitter.com/2AUbEOJ7On — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 19, 2025

وأشارت إلى أن المبنى مكوّن من شقتين، بالإضافة إلى مقهى للعائلة ذاتها.

كما وثقت المنظمة تأثير الهدم على البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث أدى إلى “فقدان بعض الأسر لممتلكاتها ومرافقها الأساسية، ما جعلهم يعيشون في ظروف صعبة مؤقتا، مع تسجيل حالات قلق وإجهاد نفسي جراء ما حصل”.

مقهى حوله الاحتلال إلى ركام بعد هدمه صباح اليوم في بلدة بيت سيرا غرب رام الله. pic.twitter.com/b1EsWxPb30 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 19, 2025

وأكدت استمرار رصد هذه الممارسات وتوثيقها ضمن ملف الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها المجتمعات الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء أو التوسعة في المناطق المصنفة “ج”، دون الحصول على تصاريح يعتبر إصدارها شبه مستحيل، بحسب منظمات محلية ودولية.

(الأناضول)