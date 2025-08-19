سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يهدم منزلا ومقهى وسط الضفة الغربية- (شاهد)

منذ 56 دقيقة

رام الله: هدمت جرافات إسرائيلية الثلاثاء، منزلا ومقهى في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.

وذكرت منظمة “البيدر” لحقوق البدو والإنسان في بيان، أن “جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلا ومقهى في بلدة بيت سيرا غرب مدينة رام الله”.

وأشارت إلى أن المبنى مكوّن من شقتين، بالإضافة إلى مقهى للعائلة ذاتها.

كما وثقت المنظمة تأثير الهدم على البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث أدى إلى “فقدان بعض الأسر لممتلكاتها ومرافقها الأساسية، ما جعلهم يعيشون في ظروف صعبة مؤقتا، مع تسجيل حالات قلق وإجهاد نفسي جراء ما حصل”.

وأكدت استمرار رصد هذه الممارسات وتوثيقها ضمن ملف الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها المجتمعات الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء أو التوسعة في المناطق المصنفة “ج”، دون الحصول على تصاريح يعتبر إصدارها شبه مستحيل، بحسب منظمات محلية ودولية.

(الأناضول)

