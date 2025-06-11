الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا ومنشآت في وسط وشمالي الضفة- (صور وفيديوهات)

رام الله: هدم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، منزلا و12 منشأة في محافظتي رام الله وسلفيت بالضفة الغربية، بدعوى البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية برفقة آليات هدم اقتحمت بلدة كفر الديك غربي سلفيت في شمالي الضفة الغربية، وشرعت بعملية هدم منزل المواطن يونس الديك مكون من طابقين بدعوى البناء دون ترخيص.

وأوضح الشهود أن القوات أخلت المنزل من سكانه قبل أن تهدمه بواسطة جرافات.

وفي بلدة المغير شرقي رام الله، شرعت قوة إسرائيلية بعملية هدم 12 منشأة زراعية بينها آبار جمع مياه وغرفة زراعية وجدران حجرية، بذات الذريعة بحسب شهود عيان.

الطفل “نور يونس” يبكي بحرقة غرفته الخاصة ومنزل عائلته الذي هدمته قوات الاحتلال في بلدة كفر الديك قضاء سلفيت دون سابق إنذار صباح اليوم pic.twitter.com/Jy9xHaqOCl — عدي جعار (@Oday95jaar) June 11, 2025

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر الأخيرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 977 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال برفقة آليات الهدم تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت لتنفيذ عمليات هدم للفلسطينيين. pic.twitter.com/kp7KrGMj8t — Shabab FM راديو شباب اف ام (@ShababFM1014) June 11, 2025

(الأناضول)