الجيش الإسرائيلي يهدم 3 منازل فلسطينية في الضفة

رام الله: هدم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، 3 منازل فلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية بدعوى “البناء من دون ترخيص”.

وقال رئيس مجلس قرية فروش بيت دجن بالأغوار الشمالية عازم حج محمد، إن الجيش الإسرائيلي “هدم 3 منازل أحدها مشيد منذ ما قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967”.

وأشار محمد إلى أن ذريعة الهدم “بناء المنزل في المنطقة (ج) دون الحصول على ترخيص من السلطات الإسرائيلية”.

وتمنع إسرائيل فلسطينيي الضفة والقدس من البناء أو استصلاح أراضيهم في المنطقة المصنفة “ج” دون تراخيص منها، وهو إجراء يعد الحصول عليه شبه مستحيل، وفق قول فلسطينيين وتقارير حقوقية دولية.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1993) أراضي الضفة 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 في المئة من مساحة الضفة.

(الأناضول)