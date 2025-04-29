سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي يهدم 4 منازل فلسطينية ومنشآت زراعية

منذ ساعة واحدة

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رام الله: هدم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، 4 منازل فلسطينية ومنشآت زراعية في محافظتي الخليل ورام الله بالضفة الغربية المحتلة بزعم “البناء دون ترخيص”.

وقال شهود عيان، إن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية الزويدين بمسافر يطا جنوبي الخليل وهدمت منزلين و5 بركسات لتربية الماعز وبئرا لجمع مياه الأمطار”، بزعم “البناء دون ترخيص”.

وأوضح الشهود أن المنزلين مأهولان ويعودان للمواطنين هاشم إبراهيم الأتيمين، وخليل رمضان الأتيمين.

وغربي رام الله وسط الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة قبيا برفقة جرافات وشرعت في هدم منزلين بدعوى “البناء دون ترخيص”.

وبيّن الشهود أن المنزلين يعودان للفلسطينيين فرج إبراهيم غيطان، وراجح أحمد الطاهر.

وأمس الاثنين، هدمت جرافات إسرائيلية 5 منازل في بلدة إذنا غربي الخليل للذريعة ذاتها.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، نفذت سلطات الاحتلال خلال مارس/ آذار الماضي 58 عملية هدم طالت 87 منشأة، بينها 39 منزلاً مأهولاً، و6 غير مأهولة، و26 منشأة زراعية وغيرها.

(الأناضول)

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