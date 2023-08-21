الجيش الإسرائيلي يهدم 4 منازل ويعتقل 15 فلسطينياً في الضفة المحتلة

رام الله: هدم الجيش الإسرائيلي، الإثنين، 4 منازل فلسطينية قرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، واعتقل 15 فلسطينياً من عدة محافظات.

ففي قرية الدويك التحتا، غرب أريحا، قال الصحفي عادل أبو نعمة، لـ “الأناضول” إن “الهدم طال 4 منازل، 3 منها مأهولة، والرابع قيد الإنشاء”.

وأضاف أن “الهدم طال أيضا أسواراً، كما أُخطر أصحاب 6 منازل أخرى بهدمها بذريعة بنائها دون ترخيص في المنطقة ج”.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء في المنطقة “ج”، المقدرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة، دون تراخيص من قبلها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق تقارير حقوقية دولية.

وصنفت اتفاقية أوسلو (بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

نادي الأسير الفلسطيني قال من جهته، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي “اعتقل، الإثنين، 15 فلسطينياً من عدة محافظات بالضفة”.

وأضاف النادي (غير حكومي) أن “عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم (شمال)، بيت لحم والخليل (جنوب) والقدس”.

يذكر أن عمليات الاعتقال تتم بمداهمة بيوت المستهدفين ليلاً، ويرافق عمليات الاعتقال أعمال تفتيش للمنازل.

(الأناضول)