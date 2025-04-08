الجيش الإسرائيلي يهدم 7 منازل فلسطينية في الضفة

رام الله: هدم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، 7 منازل وصالة أفراح فلسطينية وغرفة زراعية بدعوى البناء دون ترخيص في الضفة الغربية المحتلة.

القوات الإسرائيلية هدمت منزلين في بلدة السموع بمحافظة الخليل جنوبي الضفة، يقطنهما الشقيقان أحمد وفتحي إسماعيل فرهود أبو القيعان.

وتبلغ مساحة المنزل الأول المكون من طابق واحد 140 مترا مربعا تقريبا، وتصل مساحة الثاني المكون من طابقين إلى 320 مترا مربعا، بحسب شهود عيان.

وبين الشهود أن المنزلين مشيدان منذ عدة سنوات ومأهولان.

وفي منطقة التعاون بمدينة نابلس شمالي الضفة، هدم الجيش الإسرائيلي منزلين بدعوى البناء دون ترخيص.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن المنزلين في نابلس يقعا في المنطقة المصنفة “ب” وفق اتفاق “أوسلو 2” الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1995، بينما تدعي السلطات الإسرائيلية أنهما في المنطقة “ج”، وعليه هدمتهما بقرار أمني.

كما هدمت جرافات الاحتلال قاعة أفراح وغرفة زراعية في بلدة بيت لقيا غرب رام الله، تعود للمواطنين خلدون ومصطفى عاصي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقل مراسل الأناضول عن شهود عيان، أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة وادي فوكين غربي بيت لحم جنوبي الضفة، وهدمت منزلا بمساحة 150 مترا للمواطن عصام باسم مناصرة.

وفي سلفيت شمالي الضفة الغربية، هدم الجيش الإسرائيلي منزلين في بلدة بروقين غربي المدينة.

وذكر المواطن وسيم صبرة للأناضول أن الجيش الإسرائيلي هدم منزلين في بلدته بروقين أحدهما لشقيقه بدعوى البناء دون ترخيص.

(الأناضول)