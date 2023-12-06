الجيش الإسرائيلي يوجه “دعوة عاجلة” لـ”الصليب الأحمر” للوصول إلى الأسرى لدى “حماس”

القدس: وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، “دعوة عاجلة” طالب من خلالها الصليب الأحمر بالتدخل “للوصول إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس”، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، في بيان: “بينما يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته لتفكيك حماس في غزة، لم نتخل … عن مهمتنا المتمثلة في إعادة الرهائن إلى الوطن”.

وأضاف “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك، يجب أن يتمكن الصليب الأحمر من الوصول إلى الرهائن الذين هم في أيدي حماس، 138 رهينة من الأطفال والنساء والمسنين ما زالوا في الأسر لدى حماس منذ أكثر من 60 يومًا”.

وكانت حركة حماس أخذت 240 رهينة إلى قطاع غزة إبان الهجوم المباغت الذي شنته على البلدات الحدودية الجنوبية في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على قطاع غزة أدى إلى مقتل أكثر من 16200 شخص بينهم أكثر من 7100 طفل وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس.

وفي 24 من تشرين الثاني/نوفمبر توصل الجانبان إلى اتفاق هدنة امتد لأسبوع أفرج بموجبه عن 105 من الرهائن لدى حماس بينهم 80 إسرائيليا، كما أطلقت إسرائيل سراح 240 فلسطينيا كانوا معتقلين في سجونها.

(أ ف ب)