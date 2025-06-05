سياسة | عربي

الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذارا بإخلاء أحياء عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت- (فيديو)

منذ 34 دقيقة

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بيروت- “القدس العربي”: عاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء الخميس، ليطلق تهديدات جديدة تستهدف سكان الضاحية الجنوبية، وتحديداً خمسة مبانٍ في مناطق الحدث، وحارة حريك، وبرج البراجنة.

وفور صدور الإنذار، سُجّل إطلاق نار كثيف في أرجاء الضاحية لتنبيه الأهالي، ما أثار حالة من الهلع بين السكان، وتسبّب بزحمة سير خانقة، خاصة وأن التحذير يأتي عشية عيد الأضحى.

وأفادت المعلومات بأن المباني الخمسة المهددة بالقصف هي: مبنى سوبرماركت الجواد، بجوار جامع القائم، حي الأبيض، ومبنى في منطقة الكفاءات خلف مجمّع الإمام العسكري، ومبنى صالة دار المعارف في الرويس، مبنى في حي الأميركان، بجوار مقهى أبو حسين.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الهدف من الهجوم هو بنية تحتية تحت الأرض تُستخدم لإنتاج طائرات مسيّرة داخل منطقة سكنية في الضاحية. كما اتهم وحدة الطائرات المسيّرة التابعة لـ”حزب الله” بإنتاج آلاف الطائرات، بدعم وتوجيه من عناصر إيرانية.

وتوجّه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس بـ”إنذار عاجل” الى المتواجدين في في الأحياء المذكورة، داعيا الى إخلائها “فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر”.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 5, 2025 الساعة 7:31 م

    ههه عصابة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان يعبث في أرض لبنان بلا حسيب أو رقيب، ماذا يحدث في هذا الزمن البئيس جدا جدا ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

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