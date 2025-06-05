الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذارا بإخلاء أحياء عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: عاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء الخميس، ليطلق تهديدات جديدة تستهدف سكان الضاحية الجنوبية، وتحديداً خمسة مبانٍ في مناطق الحدث، وحارة حريك، وبرج البراجنة.
وفور صدور الإنذار، سُجّل إطلاق نار كثيف في أرجاء الضاحية لتنبيه الأهالي، ما أثار حالة من الهلع بين السكان، وتسبّب بزحمة سير خانقة، خاصة وأن التحذير يأتي عشية عيد الأضحى.
وأفادت المعلومات بأن المباني الخمسة المهددة بالقصف هي: مبنى سوبرماركت الجواد، بجوار جامع القائم، حي الأبيض، ومبنى في منطقة الكفاءات خلف مجمّع الإمام العسكري، ومبنى صالة دار المعارف في الرويس، مبنى في حي الأميركان، بجوار مقهى أبو حسين.
وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ 😔
بردا وسلاما الضاحية عزيزة الأمين 🥹💔#بيروت #الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/ovjL77Nq2u
— وفاء 🔻 (@guptashiraz) June 5, 2025
وزعم الجيش الإسرائيلي أن الهدف من الهجوم هو بنية تحتية تحت الأرض تُستخدم لإنتاج طائرات مسيّرة داخل منطقة سكنية في الضاحية. كما اتهم وحدة الطائرات المسيّرة التابعة لـ”حزب الله” بإنتاج آلاف الطائرات، بدعم وتوجيه من عناصر إيرانية.
وتوجّه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس بـ”إنذار عاجل” الى المتواجدين في في الأحياء المذكورة، داعيا الى إخلائها “فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر”.
بليلة العيد 😓😓😰😰
الله يساعد الناس 💔#الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/7jUu1UdChd
— Fatima Abdallah (@abdallah_fatima) June 5, 2025
في ليلة عيد الأضحى يُمعن العدو الصهيوني في إرهاب أهلنا في الضاحية الجنوبية ويدفعهم لترك منازلهم لكن عزيمتهم أقوى من ظلمه… كل التضامن ولستم وحدكم.#الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/NgBbGnlFuI
— عبد الحافظ معجب (@hafeed000) June 5, 2025
ههه عصابة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان يعبث في أرض لبنان بلا حسيب أو رقيب، ماذا يحدث في هذا الزمن البئيس جدا جدا ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀