“جلسة تأديبية وإيقاف عن الخدمة” لجنود إسرائيليين إثر انتشار فيديو تهكمي ومذلّ لمعتقلين فلسطينيين- (شاهد)

“القدس العربي”: أوقف الجيش الإسرائيلي مجموعة من الجنود بعد ظهورهم في مقطع فيديو نشره أحدهم على تلغرام، وهم يدخنون النرجيلة ويمزحون أمام معتقلين فلسطينيين مكتوفي الأيدي ومعصوبي الأعين.

ويُظهر الفيديو الذي تم تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد ملايين المشاهدات خلال اليومين الماضيين، الجنود وهم يضحكون ويأكلون وجبات خفيفة بينما يجلس سبعة فلسطينيين على الأقل معصوبي الأعين على الأرض بنفس الغرفة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ولا يوجد أيّ مؤشر على تاريخ تسجيل الفيديو، لكن موضوع الحديث الذي دار بين الجنود يُشير إلى أنّ ذلك تمّ منذ بداية الحرب في غزة، بحسب موقع قناة يورو نيوز.

وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن “سلوك الجنود في مقطع الفيديو مؤسف جدا، ويتناقض بشكل صارخ مع قيم الجيش الإسرائيلي”، مضيفاً أنه وبعد جلسة تأديبية، تم إيقاف جنود الاحتياط عن الخدمة حتى إشعار آخر.

ضابط إسرائيلي يتعاطى الأرجيلة في منزل بجنين، وأمامه فلسطينيون معصوبو الأعين، ومجندون يتهكمون عليهم. pic.twitter.com/ye2kg90MDk — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) December 17, 2023

وبلغة عبرية يسأل الجنود بعضهم البعض عمّ يرغبون في القيام به حيث يُجيب أحدهم: “أقسم، إنني لم أتخيل جنين هكذا. وماذا يمكنني أن أقول لك. سأريهم ما الذي يوجد أمامي”، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين يحتجزونهم.

ويقول آخر: “ليس هذا ما تصورناه في جنين. تناول وجبة خفيفة مالحة… بالإضافة إلى كل الأشياء الأخرى”. ويُمكن الاستماع إلى أحدهم وهو يسأل زميلا له: “ماذا تتمنى لنا يا أفيزمير؟ “، ليردّ الآخر: “أخذ حمام”.

يليه سؤال آخر: “ماذا تتمنى لنا؟” وتأتي إجابة جندي آخر: “الاسترخاء على شاطئ غزة”. ليُبادر الشخص الذي سبق وأن طرح الأسئلة: “وأنت يا جيمي ماذا تتمنى لنا؟ فيردّ جيمي “ممارسة الجنس على شاطئ غزة”.