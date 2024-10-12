الجيش الإسرائيلي: 35 صاروخا من لبنان استهدفت خليج حيفا والجليل الأعلى

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصد إطلاق 35 صاروخا من لبنان تجاه خليج حيفا ومدن أخرى بالجليل الأعلى شمالا، وتحدث عن اعتراض بعضها وسقوط عدد منها بالمنطقة.

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها بين الساعة 15:13 والساعة 15:17 في منطقة الخليج (بحيفا) والجليل الأعلى، تم رصد نحو 35 صاروخا أطلقت من لبنان”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض بعض هذه الصواريخ فيما سقطت أخرى في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل.

وجاء البيان، بعد سلسلة من دوي صفارات الإنذار في عكا وخليج حيفا والعديد من المستوطنات بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرتين مسيرتين أُطلقتا من لبنان وكانتا في طريقهما إلى إسرائيل، بالإضافة إلى اعتراض صاروخين طويلي المدى أطلقا تجاه منطقة “الكرميئيل” وخليج حيفا.

يُذكر أن المسافة بين حيفا والحدود اللبنانية تبلغ نحو 55 كيلومترا.

(الأناضول)