سياسة | عربي

الجيش الإسرائيلي: 35 صاروخا من لبنان استهدفت خليج حيفا والجليل الأعلى

12 - أكتوبر - 2024

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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصد إطلاق 35 صاروخا من لبنان تجاه خليج حيفا ومدن أخرى بالجليل الأعلى شمالا، وتحدث عن اعتراض بعضها وسقوط عدد منها بالمنطقة.

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها بين الساعة 15:13 والساعة 15:17 في منطقة الخليج (بحيفا) والجليل الأعلى، تم رصد نحو 35 صاروخا أطلقت من لبنان”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض بعض هذه الصواريخ فيما سقطت أخرى في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل.

وجاء البيان، بعد سلسلة من دوي صفارات الإنذار في عكا وخليج حيفا والعديد من المستوطنات بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرتين مسيرتين أُطلقتا من لبنان وكانتا في طريقهما إلى إسرائيل، بالإضافة إلى اعتراض صاروخين طويلي المدى أطلقا تجاه منطقة “الكرميئيل” وخليج حيفا.

يُذكر أن المسافة بين حيفا والحدود اللبنانية تبلغ نحو 55 كيلومترا.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 5:42 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود حزب الله اللبناني يا إخواني الشرفاء الأحرار المجاهدين الذين يدكون عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة دكا دكا هذي سنة وزيادة ✌️🇱🇧☹️💪🚀🐒💣🚀

    رد
  2. يقول جابر اااهوازی:
    أكتوبر 20, 2024 الساعة 6:48 م

    المهموم الصواریخ وصلا

    رد

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