الجيش الاسرائيلي يقتل 17 فلسطينيا في غزة منذ فجر الجمعة

إسطنبول: قتل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، منذ فجر الجمعة، بقصف متفرق استهدف عدة مناطق بقطاع غزة.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان، طالت الاستهدافات الإسرائيلية منزلا فلسطينيا وخياماً للنازحين وتجمعا للمدنيين.

وفي أحدث الغارات، قتل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين بينهم طفل إثر استهداف تجمع لمدنيين ببلدة جباليا النزلة شمال القطاع.

وتركزت الغارات الإسرائيلية خلال ساعات الفجر على مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ففي معسكر خان يونس، استشهد 5 فلسطينيين وأُصيب نحو 10 آخرين، بغارة دمّرت منزلًا على رؤوس ساكنيه، وسط أنباء عن وجود مفقودين.

وفي حادثة أخرى، استشهدت امرأة وطفلها، وأُصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة، جراء استهداف طائرة مسيّرة خيمة نازحين قرب “سجن أصداء” غرب خان يونس.

كما قصف الجيش الإسرائيلي خيامًا للنازحين في منطقة “المواصي” غرب المدينة، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين.

ميدانيًا، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف منازل شرق خان يونس، إلى جانب قصف مدفعي متواصل يستهدف المناطق الجنوبية والشمالية من المدينة، وسط تصعيد مستمر منذ بداية الإبادة.

(الأناضول)