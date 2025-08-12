سياسة | دولي

الجيش الباكستاني: مقتل 50 مسلحا على الحدود مع أفغانستان على مدار 4 أيام

منذ ساعتين

حجم الخط
0

إسلام اباد: قال الجيش الباكستاني الثلاثاء إنه قتل 50 متشددا إسلاميا على الحدود مع أفغانستان على مدار أربعة أيام، وذلك في إقليم مضطرب بجنوب غرب البلاد توجد فيه مشاريع مهمة تابعة لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

وقال الجيش في بيان إن المتشددين قتلوا في عملية بدأت يوم الخميس في إقليم بلوشستان، حيث ينشط متشددون إسلاميون ومتمردون انفصاليون يطالبون بحصة أكبر من الثروة المعدنية بالإقليم.

ولم يتسن لرويترز التحقق من العدد بشكل مستقل.

ويقول محللون مستقلون وجماعات مسلحة إن الجيش الباكستاني يبالغ عادة في أعداد القتلى من المتشددين، وهي تهمة ينفيها الجيش.

 (رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: ثلاثة ملايين أفغاني قد يعودون إلى بلادهم هذا العام
11 - يوليو - 2025
الأمم المتحدة بشأن أفغانستان: يتعين على طالبان إنهاء سياساتها القمعية ضد المرأة
8 - يوليو - 2025
روسيا تعترف رسميا بالإمارة الإسلامية في أفغانستان.. وطالبان تصف الخطوة بـ”القرار الشجاع”- (صور وفيديو)
3 - يوليو - 2025
الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف مهاجر أفغاني عادوا من إيران خلال يونيو
30 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية