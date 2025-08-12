الجيش الباكستاني: مقتل 50 مسلحا على الحدود مع أفغانستان على مدار 4 أيام

إسلام اباد: قال الجيش الباكستاني الثلاثاء إنه قتل 50 متشددا إسلاميا على الحدود مع أفغانستان على مدار أربعة أيام، وذلك في إقليم مضطرب بجنوب غرب البلاد توجد فيه مشاريع مهمة تابعة لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

وقال الجيش في بيان إن المتشددين قتلوا في عملية بدأت يوم الخميس في إقليم بلوشستان، حيث ينشط متشددون إسلاميون ومتمردون انفصاليون يطالبون بحصة أكبر من الثروة المعدنية بالإقليم.

ولم يتسن لرويترز التحقق من العدد بشكل مستقل.

ويقول محللون مستقلون وجماعات مسلحة إن الجيش الباكستاني يبالغ عادة في أعداد القتلى من المتشددين، وهي تهمة ينفيها الجيش.

(رويترز)