الجيش الجزائري يستلم الرعية الإسباني المختطف في الصحراء.. وتبون يشكر مصالح الأمن على “الفعالية والسرية”

الجزائر- “القدس العربي”:

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية استلام المصالح الأمنية للجيش، الرعيةَ الإسباني المختطف منذ أيام في الصحراء الجزائرية والذي انتقل به خاطفوه إلى الأراضي المالية. وبثت صورا تظهر وصول “نافارو كانادا خواكيم” إلى القاعدة الجوية العسكرية بوفاريك شمال الجزائر.

ووفق البيان الذي أذاعته وزارة الدفاع، فقد استلمت المصالح الأمنية للجيش يوم 21 كانون الثاني/ يناير 2025، الرعية الإسباني “نافارو كانادا خواكيم” وهو في صحة جيدة. وذكر البيان أن الرعية الإسباني الذي كان في رحلة سياحية، تم اختطافه بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير 2025، بالمنطقة الحدودية الجزائرية- المالية على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، من طرف عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد.

وأوضح البيان أن المعني تم نقله على متن طائرة خاصة، من مطار تين زواتين بالناحية العسكرية السادسة نحو القاعدة الجوية في بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، حيث سيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الإسبانية.

وبعد استلام الرعية، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشكر لمصالح الأمن وإطارات وزارة الدفاع الوطني على تحلّيهم بالفعالية والسرّية، خلال عملية تحرير المواطن الإسباني جيلبرت نافارو. وأبرزت وزارة الدفاع، من جهتها، أن “هذه العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى الاحترافية الفعالة للمصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي في مكافحة شتى أشكال الجريمة المنظمة عبر كامل التراب الوطني”.

وكان أول من أعلن عن عملية الاختطاف، الصحف الإسبانية ثم وزارة الخارجية الإسبانية التي اكتفت بالقول إن “رجلا إسبانياً اختطف في شمال أفريقيا” دون تقديم تفاصيل.

وذكرت ذكرت صحيفة إلباييس، أن “جماعة إسلامية” اختطفته في في جنوب الجزائر يوم الأربعاء الماضي ونقل إلى مالي. ونقلت الصحيفة أن الخاطفين أطلقوا سراح الأشخاص الذين رافقوه وأخذوه كرهينة إلى مالي.

وتزامنت حادثة الاختطاف مع ذروة موسم السياحة الصحراوية في الجزائر. وتشير الأرقام التي قدمتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية، حورية مداحي، إلى أن 22700 ألف سائح أجنبي، و86 ألف سائح جزائري زاروا الجنوب في الثلاثي الأول لموسم السياحة الصحراوية 2024-2025.