الجيش الجزائري يعلن اعتقال 8 أشخاص بـ”تهمة دعم الإرهاب”- (تدوينة)

الجزائر: أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم الأربعاء، بأن مفارز للجيش اعتقلت 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة من البلاد، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 آب/أغسطس.

وكشفت حصيلة للوزارة نشرت اليوم، ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و7 خزنات وكمية من الذخيرة.

من جهة أخرى، أوقفت الأجهزة الأمنية 21 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 312 كيلوغراما من المخدرات عبر المغرب. فيما تم ضبط 45858 قرصا مهلوسا واعتقال 146 مهربا.

وأحبط خفر السواحل الجزائري محاولات هجرة غير شرعية، وأنقذوا 242 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 105 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

(د ب أ)