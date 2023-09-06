الجيش الروسي يعلن إحباط محاولة أوكرانية لعبور نهر “موكريه يالي” في جمهورية دونيتسك الشعبية

ضباط شرطة وعمال إنقاذ يتفقدون موقع ضربة عسكرية روسية، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في كوستيانتينيفكا، منطقة دونيتسك.

موسكو: قال المتحدث باسم مجموعة ” الشرق” القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية أوليغ تشيخوف، إن المجموعة القتالية أحبطت محاولة من قبل مجموعة استطلاع أوكرانية لعبور نهر موكريه يالي جنوب أوروزاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف تشيخوف “في منطقة جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات مجموعة ” الشرق” القتالية، بدعم من المدفعية، محاولة مجموعة استطلاع أوكرانية لعبور نهر موكريه يالي جنوب أوروزاينوي وتم تدمير المجموعة.”، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال تشيخوف إن قاذفة الصواريخ المتعددة من طراز “سميرش” أصابت تجمعا للواء الميكانيكي الأوكراني الحادي والثلاثين شمال شرق فريميفكا.

وأضاف تشيخوف أن “[المجموعة القتالية] دمرت مركبة قتالية مدرعة وآليات وقوة بشرية”.

وقال تشيخوف إن وحدات المجموعة القتالية دمرت مستودع ذخيرة أوكرانيّا في منطقة كاترينوفكا، كما أصابت موقع انتشار مؤقت للواء الميكانيكي الأوكراني رقم 72، ما أدى إلى تدمير محطة حرب إلكترونية وقوة بشرية.

(د ب أ)