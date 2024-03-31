سياسة | دولي | روسيا

الجيش الروسي يعلن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز “سو-25” و178 مسيرة

31 - مارس - 2024

دبابة أوكرانية تطلق قذيفة باتجاه القوات الروسية

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موسكو: أفادت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، بأن القوات الروسية دمرت 3 مقاتلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، من طراز “سو-25” في مطار “فوزنيسنسك”، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: “دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية في مطار فوزنيسينسك في مقاطعة نيكولاييف ثلاث طائرات من طراز (سو-25) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية”.

وأضاف البيان أنه “خلال النهار، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 178 طائرة مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى 23 صاروخا من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة (هيمارس) و(أورجان)”.

وأشار البيان إلى أنه “تم تدمير مستودعين للذخيرة، ورشة تجميع وتخزين للطائرات المسيرة والقوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 126 مقاطعة”.

وتابع البيان: “في اتجاه أفديفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة”.

وأوضح أنه “في مناطق لينينسكوي وتونينكوي وفوديانوي وبيرديتشي وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد تسع هجمات مضاد للقوات الاوكرانية، وألحقت القوات الروسية بهم خسائر كبيرة”، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية “خسرت ما يصل إلى 300 جندي ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين بالإضافة إلى محطة استطلاع وحرب إلكترونية”.

وبحسب بيان الدفاع فإن خسائر القوات الأوكرانية البشرية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 760 عسكريا في مناطق مختلفة.

(د ب أ)

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  1. يقول عمر:
    أبريل 1, 2024 الساعة 6:55 ص

    الحرب غالبا ماتكون نتائجها مدمرة

    رد

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