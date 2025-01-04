سياسة | دولي | روسيا

الجيش الروسي يعلن اعتراض 8 صواريخ أمريكية الصنع أطلقتها أوكرانيا

4 - يناير - 2025

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موسكو: أعلن الجيش الروسي السبت أنه اعترض ثمانية صواريخ أمريكية الصنع أطلقتها أوكرانيا باتجاه أراضيه، والتي سبق لموسكو أن حذّرت من أن استخدامها سيواجه بردّ شديد.

وقال الجيش الروسي في بيان إن “وسائط الدفاع الجوي أسقطت ثمانية صواريخ… أتاكمس أمريكية الصنع و72 طائرة مسيّرة” أطلقتها كييف، من دون أن يذكر ما اذا كان الهجوم أسفر عن ضحايا أو أضرار مادية.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2025 الساعة 10:38 ص

    هه حرب بالوكالة تشنها عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي على روسيا والصين يا أبو العينين 😎☹️☝️🚀🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2025 الساعة 11:30 ص

    عص البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال روسيا تقود حربا بالوكالة على الجيش الروسي يا بيلوسي ☹️☝️🎃🚀🚀🔥🔥

    رد

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