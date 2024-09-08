الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة في شرق أوكرانيا ويواصل تقدمه مقتربا من بوكروفسك- (تدوينة)

موسكو- كييف: أعلن الجيش الروسي الأحد سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه مقتربا من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية “حررت بلدة نوفوروديفكا” في منطقة دونيتسك.

تقع هذه المدينة التي كانت تعد أكثر من 140 ألف نسمة قبل بدء الغزو الروسي في شباط/ فبراير 2022، وفق الأرقام الرسمية، على بعد حوالي عشرين كيلومترا عن بوكروفسك ذات الأهمية اللوجستية للجيش الأوكراني.

وتشكل بوكروفسك منذ أسابيع عدة هدفا للقوات الروسية التي تقترب منها في مواجهة الجيش الأوكراني الذي يتفوق عليه الجيش الروسي في العديد والعتاد.

ورغم الهجوم الذي باشرته قوات كييف في منطقة كورسك الروسية الحدودية في السادس من آب/ أغسطس، تواصل موسكو تقدمها في دونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تشكل مركزا للمعارك.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس عزمه الراسخ على السيطرة بالكامل على منطقة دونباس الصناعية الكبيرة في شرق أوكرانيا التي تضم دونيتسك.

وقال كذلك إنه مستعد لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس مباحثات ربيع العام 2022 في حال طلبت أوكرانيا ذلك، فيما كانت موسكو تستبعد الحديث عن محادثات في ظل الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك.

جاء ذلك فيما أكدت القوات الجوية في أوكرانيا الأحد أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 15 من أصل 23 طائرة مسيرة هجومية وكذلك صاروخا جويا موجها أطلقتهم روسيا خلال الليل.

وأفادت عبر تيليغرام بأن طائرتين مسيرتين وثلاثة صواريخ أخرى لم تصل إلى أهدافها، مضيفة أن الطائرات المسيرة اعترضتها على الأرجح أنظمة الحرب الإلكترونية الأوكرانية.

في السياق، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، إلى نحو 625 ألفا و260 جنديا، بينهم 1270 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8636 دبابة، منها 19 دبابة أمس السبت، و16897 مركبة قتالية مدرعة، و17804 نظام مدفعية، و1180 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و942 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 368 طائرة حربية، و328 مروحية، و14864 طائرة مسيرة، و2588 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و24218 من المركبات وخزانات الوقود، و3047 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

(وكالات)