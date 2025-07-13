سياسة | دولي | روسيا

الجيش الروسي يعلن السيطرة على مستوطنة “كارل ماركس” شرق أوكرانيا

منذ 16 دقيقة

أرشيف

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كييف- موسكو: أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن قواتها سيطرت على مستوطنة “كارل ماركس” في منطقة دونيتسك، في ظل استمرار تقدمها في شرق أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”، نقلا عن مصادر عسكرية، إن هذا التقدم يعني أن السيطرة على منطقة دونيتسك باتت شبه مكتملة، ولم يتبق سوى مستوطنتين تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

ولا تزال العديد من المناطق في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق تحمل أسماء أطلقها عليها الحزب الشيوعي الحاكم آنذاك، وغالبا ما كانت المستوطنات تسمى تيمنا بكارل ماركس أو مؤسس الاتحاد السوفيتي فلاديمير إلييتش لينين. فعلى سبيل المثال، لا يزال الإقليم المحيط بمدينة سان بطرسبرج الروسية يعرف رسميا باسم “لينينغراد أوبلاست”، رغم تغيير اسم المدينة نفسها من لينينغراد إلى سانت بطرسبرج في عام 1991.

ولم تؤكد كييف بعد سقوط هذه المستوطنة.

وتخوض أوكرانيا حربا شاملة ضد الغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكانت منطقة دونيتسك محورا للقتال منذ أشهر.

(د ب أ)

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